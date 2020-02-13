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الحكومة: ضم أعضاء جدد لمجلس إدارة هيئة المستشفيات التعليمية

01:11 م الخميس 13 فبراير 2020
الحكومة: ضم أعضاء جدد لمجلس إدارة هيئة المستشفيات التعليمية

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، قراراً بشأن ضم أعضاء جدد لمجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

ونصّ القرار على أن يٌضم إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادر بتشكيله قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء رقم 2766 لسنة 2017، كل من: مدير المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، ومدير معهد السمع والكلام، ومدير مستشفى الساحل التعليمي، ومدير مستشفى دمنهور التعليمي، ومدير مستشفى الجلاء التعليمي، ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة كل من الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والدكتور أحمد طارق، ممثل لبيت الزكاة المصري، وذلك لمدة سنتين.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء هيئة المستشفيات التعليمية المعهد القومي للأمراض

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