مدبولي يقرر إعادة تشكيل إدارة "صندوق رعاية الطفولة والأمومة"

كتب - محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة "صندوق رعاية الطفولة والأمومة" بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.

ونصّ القرار على إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة الصادر بتشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2022 لسنة 2016، برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعضوية كل من: الدكتور جابر نصّار، رئيس جامعة القاهرة السابق، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومنى منير، عضو مجلس النواب، وأمل زكريا، عضو مجلس النواب.