أكثر الكلمات إنتشاراً

100 مليون نسمة محاكمة راجح فيروس كورونا عيد الحب أوسكار 2020 صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة

مدبولي يقرر إعادة تشكيل إدارة "صندوق رعاية الطفولة والأمومة"

12:52 م الخميس 13 فبراير 2020
مدبولي يقرر إعادة تشكيل إدارة "صندوق رعاية الطفولة والأمومة"

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب - محمد غايات:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة "صندوق رعاية الطفولة والأمومة" بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.

ونصّ القرار على إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة الصادر بتشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2022 لسنة 2016، برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعضوية كل من: الدكتور جابر نصّار، رئيس جامعة القاهرة السابق، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومنى منير، عضو مجلس النواب، وأمل زكريا، عضو مجلس النواب.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الأمومة والطفولة

الخبر التالى:

الحكومة: ضم أعضاء جدد لمجلس إدارة هيئة المستشفيات التعليمية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان