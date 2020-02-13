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قطع المياه عن منطقتين بالقاهرة الجديدة لمدة 8 ساعات

12:15 م الخميس 13 فبراير 2020
قطع المياه عن منطقتين بالقاهرة الجديدة لمدة 8 ساعات

مياه الشرب- أرشيفية

كتب_ محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قطع المياه عن منطقتي ( "ز"جنوب الأكاديمية - الياسمين ۸)، ابتداءً من الساعة الـ10 صباح اليوم الخميس، وحتى الساعة الـ 6 مساء اليوم؛ نظرا لأعمال صيانة شبكة المياه الرئيسية بالمدينة.

وأضاف طلعت في بيان اليوم، أنه على قاطنى المنطقتين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكداً قيام الجهاز بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب وفى حال طلبها يتم الاتصال على رقم (15100 ).

قطع المياه هيئة المجتمعات العمرانية جمال طلعت
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