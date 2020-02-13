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وزير التعليم: الزيادة السكانية "تبتلع أي فصول جديدة"

11:55 ص الخميس 13 فبراير 2020
وزير التعليم: الزيادة السكانية "تبتلع أي فصول جديدة"

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب - أسامة علي:
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الزيادة السكانية "تبتلع كل ما يتم بناءه من فصول جديدة".

جاء ذلك في كلمته بافتتاح مؤتمر (تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي)، اليوم الخميس، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدى يومين.

وأضاف شوقي أنه تم بناء 20 ألف فصل دراسي خلال الفترة القليلة الماضية، فيما التهمت الزيادة السكانية 17 ألف فصل منها.

ولفت إلى توصيل الإنترنت إلى 2500 مدرسة ثانوي، إضافة إلى افتتاح مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية.

وزير التعليم طارق شوقي تكدس الفصول الزيادة السكانية

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