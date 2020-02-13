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زاهي حواس ينعي علي رضوان: أثرى المكتبة العلمية

11:54 ص الخميس 13 فبراير 2020
زاهي حواس ينعي علي رضوان: أثرى المكتبة العلمية

الدكتور زاهي حواس

كتب - محمد عاطف:

نعى الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، الدكتور علي رضوان شيخ الآثاريين، ورئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب وعميد كلية الآثار الأسبق، والذي توفي أمس الأربعاء.

وقال حواس في بيان اليوم الخميس، إن العالم الراحل كان من أهم الأصدقاء بالنسبة له، كما كان أحد أهم علماء المصريات في العالم أجمع، علماً وخلقاً.

وأضاف حواس: لقد أثرى العالم الراحل المكتبة العربية والأجنبية بالعديد من المقالات المهمة، ومؤلفاته العديدة والمتنوعة.

زاهي حواس الآثار المصرية الاتحاد العام للآثاريين العرب

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