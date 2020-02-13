بدرجة وزير.. قرار جمهوري بالتجديد لخيرت بركات رئيسًا لجهاز التعبئة والإحصاء

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 7 والصادر بتاريخ 13 فبراير 2020، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 56 لسنة 2020 بشأن تجديد تعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير ولمدة عام اعتبارًا من 14 فبراير 2020.

ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على نشره في الجريدة الرسمية.