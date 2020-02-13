رئيس البنك الأوروبي للتنمية: مصر حققت "نجاحًا عظيماً" في اقتصادها القومي

كتب - محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن نائب رئيس البنك الأوروبي استهل اللقاء بالإعراب عن احترامه واعجابه بالأداء الاقتصادي الذي حققته مصر على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي، والاستقرار النقدي والمالي، واصفاً ما تحقق بأنه نجاح عظيم، مؤكداً ثقته في أن الحكومة المصرية سوف تعمل من أجل الحفاظ على ما تحقق، من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية، والاستمرار فى خطوات الإصلاح الهيكلي.

وأشار "بيلو" إلى أن مصر لا تزال تحتل المركز الأول كأكبر دولة عمليات للبنك، بمحفظة استثمارات تصل إلى ١.٣ مليار دولار، منها تمويل لمشروعات القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أشاد بعلاقات العمل والتعاون بين البنك والوزيرة رانيا المشاط، والتي تحققت على مدار الفترة الماضية، مما سيكون له أثر إيجابي على التعاون المستقبلي بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم بين مصر والبنك، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون في الفترة القادمة في مشروعات تحلية مياه البحر، خاصة فى ظل ما تعانيه مصر من شح في مصادر المياه.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى التعاون مع البنك في مشروعات الصرف الصحي، مرحباً بفكرة التركيز على مناطق جغرافية معينة للانتهاء منها فى فترة وجيزة، ثم الانتقال إلى مناطق جغرافية أخرى، لا سيما وأن ملف توصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الأكثر احتياجا يمثل أولوية ضمن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة.