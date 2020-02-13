حدث ليلاً| إعادة المحذوفين من "تكافل وكرامة".. وارتفاع وفيات "كورونا"

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على لاصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

توصية برلمانية بإعادة المحذوفين من "تكافل وكرامة"

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأربعاء، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب عفيفي كامل، بشأن إعادة المحذوفين من معاش تكافل وكرامة لمستحقيه، خاصة الأرامل والمطلقات، وأوصت بسرعة إعادتهم وصرف المعاش لهم، نظرا لحاجتهم الشديدة والملحة له بسبب الظروف المادية الصعبة.

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متهم بالانضمام لـ"داعش" عن طرة: "اتلقى رعاية جيدة.. والزيارات لا تنقطع"

زار عدد من مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية في مصر، منطقة سجون طرة، للاطلاع على أوجه الرعاية والخدمات المُقدمة للنزلاء.

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استشاري وبائيات: لا مجال للذعر من فيروس "يارا"

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري وبائيات منظمة الصحة العالمية، إن إعلان حالة الطوارئ العالمية بسبب فيروس "كورونا" يعني أن الفيروس يمثل خطرًا لكل دول العالم.

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التموين: احتياطي الأرز يكفي 5 شهور.. والزيت حتى منتصف يونيو المقبل

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى 4.7 شهر، واحتياطي السكر يكفي 5.6 شهر، والزيت حتى منتصف يونيو المقبل، بالإضافة إلى تعاقدات الأرز حتى يوليو المقبل.

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رئيس الحزب الديمقراطي في ولاية أيوا الأمريكية يعلن استقالته

أعلن تروي برايس ، رئيس الحزب الديمقراطي في ولاية أيوا الأمريكية ، استقالته ، الأربعاء، عقب الفوضى التي شهدها تجمع حزبي مؤخرا.

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"فيسبوك" تحذف حسابات على صلة بالاستخبارات الروسية

حذفت شركة "فيسبوك" ثلاثة حسابات تديرها حكومات أجنبية أو أطراف خارجية، لمحاولتها إخفاء هويتها الحقيقية وخداع المستخدمين على شبكة التواصل الاجتماعي.

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اليابان تسمح لكبار السن بالنزول من سفينة خاضعة للحجر الصحي

أعلن وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو أن السلطات في بلاده ستسمح لكبار السن ممن يثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، بالنزول من السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي.

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اليابان: تفشي كورونا لن يؤثر على مواعيد دورة الألعاب الأولمبية

أعلنت السلطات اليابانية اليوم الخميس أن تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين لن يؤثر على مواعيد دورة الألعاب الأولمبية لهذا الصيف.

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ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 1310 حالات

أعلنت السلطات الصحية في الصين ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 1310 حالات على الأقل.

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مجلس الأمن يتبنى قرارًا بوقف إطلاق النار في ليبيا

تبنى مجلس الأمن الدولي، التابع إلى الأمم المتحدة، خلال اجتماعه الأربعاء، قرارًا بوقف إطلاق النار في ليبيا.

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ترامب يدعو "الشيوخ" بعدم الموافقة على مشروع قانون يقيد ضرباته ضد إيران

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، مجلس الشيوخ بعدم التصويت لصالح مشروع قانون يقيد شن عمليات عسكرية ضد إيران.

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