شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من تقلبات طقس الخميس والجمعة

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن والتقلبات الجوية ستكون سائدة على مدار يومي الخميس والجمعة.

وأكد "عطا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية مصر "الأولى"، أن هناك استمرار لنشاط الرياح والتي تقل حدته نوعا ما من العواصف والأتربة، بالإضافة لاستمرار انخفاض درجات الحرارة بأقل من معدلاتها الطبيعية.

ونصح المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.

ويشهد اليوم الخميس، ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا.

أما طقس الجمعة فيكون دافيء على أغلب الأنحاء شديد البرودة ليلاً، وتصل درجة الحرارة إلى 29 في جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.