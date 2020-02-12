التموين تكشف موعد إصدار بطاقات تموينية لأصحاب معاش تكافل وكرامة

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي على إصدار بطاقات تموينية لأصحاب معاش "تكافل وكرامة" ضمن الفئات الأولى بالرعاية غير الحاصلين على بطاقات تموينية خلال شهرين.

وأضاف في تصريحات اليوم الأربعاء، أن المستحقين هم الذين يندرجون تحت قرار رقم 178 لعام 2017 أبرزهم الأرامل والمطلقات و حاملي معاش الضمان الاجتماعي، والسادات، ومبارك، وتكافل وكرامة وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين والعمالة الموسمية.

وأشار مدكور إلى أن عدد البطاقات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية يسجل حاليا حوالي 200 ألف بطاقة تموينية، متوقعا أن يتضاعف هذا الرقم مع بدء إصدار البطاقات الجديدة.

كما أكد استمرار موقع دعم مصر في تسجيل أرقام هواتف أصحاب البطاقات التموينية، لافتا الى أن ذلك يأتي لمصلحة صاحب البطاقة، حيث يمكن هذا الرقم الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات في حال إبلاغهم بأي معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع.

وأضاف أن تواجد رقم هاتف صاحب البطاقة، يسهل إجراءات تفعيل البطاقة حال استخراج بدل تالف أو فاقد، مشددا على أنه لم يتم اتخاذ أي رد فعل تجاه من لم يسجل رقم هاتفه،ولم يتم إقصاء أي مواطن من منظومة التموين بسبب عدم تسجيل رقم المحمول.