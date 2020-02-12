الهجرة: البرلمان الكندي رشح "ماما ماجي" لجائزة نوبل

كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن عدة جهات محلية ودولية ومن بينها البرلمان الكندي، قررت ترشيح السيدة المصرية ماجي جبران والمعروفة بلقب "ماما ماجي"، للحصول على جائزة نوبل للسلام لعام 2020.

وبحسب البيان، أعلن عضو البرلمان الكندي جارنيت جينيس، ترشيحه "ماما ماجي" لجائزة نوبل للسلام هذا العام، تقديرًا لجهودها العظيمة في تأسيس جمعية "ستيفنز تشيلدرين" الخيرية وخدمة الفقراء في مصر، وكذلك دورها الفاعل في الترويج لثقافة التنوع وقبول الآخر وصون الكرامة الإنسانية.

و"ماما ماجي"، والتي أطلق عليها البعض أيضًا لقب "الأم تيريزا المصرية"، بدأت خدمتها في مجال الاهتمام بالأطفال بالأحياء الفقيرة عام 1985، وأسست جمعية "ستيفنز تشيلدرين" الخيرية وشجعت كثيرين على الانضمام إليها من أجل تلبية احتياجات الأسر الفقيرة حتى تمكنت من مساعدة نحو 30 ألف أسرة مصرية، وأصبحت الآن تحظى بحب آلاف الأطفال وأولياء أمورهم الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة.

وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كرم "ماما ماجي" في احتفالية المرأة المصرية التي جرت في مارس 2018، وكذلك كرمتها ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي عام 2019 ومنحتها جائزة "سيدات الشجاعة" الدولية، كما كرمها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 2017 بمنحها جائزة صناع الأمل في الوطن العربي من بين 65 ألف مشارك من 22 دولة.