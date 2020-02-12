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العدد وصل إلى 1494.. مجلس الوزراء يوافق على تقنين 82 كنيسة ومبني

03:02 م الأربعاء 12 فبراير 2020
العدد وصل إلى 1494.. مجلس الوزراء يوافق على تقنين 82 كنيسة ومبني

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، والمنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2020، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني لعدد 82 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية، ليصبح عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 1494 كنيسة ومبنى تابعاً.

بحسب بيان صادر عن الحكومة، الأربعاء.

مجلس الوزراء ترميم الكنائس

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