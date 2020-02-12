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الإفتاء تعلق على قيادة فتاة للموتوسيكل: أفضل من ركوبها المواصلات

02:41 م الأربعاء 12 فبراير 2020
الإفتاء تعلق على قيادة فتاة للموتوسيكل: أفضل من ركوبها المواصلات

قيادة فتاة للموتوسيكل

كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتاوى الشفوية، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قيادة الفتاة للموتوسيكل جائزشرعا ولا شيء فيها، طالما كانت ملتزمة بالحجاب الشرعي.

وأضاف عثمان في تصريحات لمصراوي:" رأيت المرأة تقود الموتوسيكل كثيرا، ولم أستنكر المنظر، بل لعله أفضل من ركوبها وسائل المواصلات، كل ذلك مع الالتزام بالحجاب الشرعي".

وتابع مدير الفتاوى الشفوية بدر الإفتاء:" تعرض الفتاة لبعض المضايقات أثناء قيادتها للموتوسيكل، أخلاقيات ستتغير مع الوقت، ولا يحرم ركوبه، مضيفا:" المرأة العربية كانت تركب الإبل، وفي الحديث (خير نساء ركبن الإبل نساء قريش..).

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لفتاة محجبة تقود دراجة بخارية "موتوسيكل"، وقالوا إنها كانت تسير على الطريق الدائري".

قيادة فتاة للموتوسيكل عويضة عثمان الفتاوى الشفوية دار الإفتاء الحجاب الشرعي

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