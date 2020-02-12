مستمرة حتى الجمعة.. البيئة: زيادة نسب تركيز ملوثات الهواء في جميع المحافظات

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء على مدار الـ3 أيام المقبلة في مختلف محافظات الجمهورية والتي تشمل نسبة ومستويات التلوث في الهواء.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

وتكون الفترة الحرجة هي الفترة التي تكون فيها الظروف الجوية مهيأة لتركيز الملوثات لترتفع عن الحد المقبول أو المسموح به.

وأوضحت الإدارة، تنبؤ حالة جودة الهواء على مدار 3 أيام تشمل (الأربعاء - الخميس - الجمعة) في مختلف محافظات الجمهورية.

نوعية جودة الهواء الأربعاء

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء متوسطة بالنسبة لمناطق شمال ووسط القاهرة، وسيئة بالنسبة لمناطق شرق وغرب وجنوب القاهرة، ورغم أن العوامل الجوية تساعد على تشتيت الملوثات نهارًا إلا أنها تكون مركزة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

2- الدلتا

تكون جودة الهواء متوسطة في دمياط والزقازيق وبلبيس، وسيئة في (كفرالشيخ - المحلة - البحيرة - شبين الكوم - كفرالزيات)، ورغم أن العوامل الجوية تساعد على تشتيت الملوثات نهارًا إلا أنها تكون مركزة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

3- الصعيد

تكون نوعية الهواء متوسطة في أسوان، وسيئة بالنسبة لمحافظات (بني سويف - الفيوم - الأقصر - سوهاج - قنا - أسيوط - المنيا)، وتساعد العوامل الجوية على تساعد تشتيت الملوثات، ومن المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤثر سلبًا على نوعية الهواء في المناطق المكشوفة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء متوسطة في الإسكندرية ومرسى مطروح، ورغم أن العوامل الجوية تساعد على تشتيت الملوثات نهارًا إلا أنها تكون مركزة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

5- القناة وسيناء

تكون نوعية الهواء متوسطة في بورسعيد والإسماعيلية، وسيئة في السويس وشمال وجنوب سيناء، ورغم أن العوامل الجوية تساعد على تشتيت الملوثات نهارًا إلا أنها تكون مركزة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

نوعية الهواء الخميس

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء سيئة بالنسبة لجميع مناطق القاهرة الكبرى، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات وخاصة في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

2- الدلتا

تكون جودة الهواء سيئة في جميع المناطق (دمياط - الزقازيق - بلبيس - كفرالشيخ - المحلة - البحيرة - شبين الكوم - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات وخاصة في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

3- الصعيد

تكون نوعية الهواء سيئة في جميع محافظات الصعيد (أسوان - بني سويف - الفيوم - الأقصر - سوهاج - قنا - أسيوط - المنيا)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات وخاصة في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء سيئة في الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات وخاصة في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

5- القناة وسيناء

تكون نوعية الهواء سيئة في (بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات وخاصة في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

نوعية الهواء الجمعة

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء سيئة لجميع مناطق القاهرة الكبرى، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات وخاصة في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

2- الدلتا

تكون جودة الهواء متوسطة في دمياط، وسيئة في (الزقازيق - بلبيس - كفرالشيخ - المحلة - البحيرة - شبين الكوم - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات وخاصة في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

3- الصعيد

تكون نوعية الهواء سيئة في جميع المحافظات (أسوان - بني سويف - الفيوم - الأقصر - سوهاج - قنا - أسيوط - المنيا)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات وخاصة في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء سيئة في الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات وخاصة في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

5- القناة وسيناء

تكون نوعية الهواء متوسطة في بورسعيد، وسيئة في (الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات وخاصة في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.