"الأتوبيس كان هيتقلب".. ننشر تفاصيل اعتداء مواطن على سائق نقل عام بالقاهرة.. فيديو

كتب - محمد نصار:

اجتمع اللواء مهندس رزق علي، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، بنيازي مصطفى عباس، سائق بفرع بورسعيد، بعد الاعتداء عليه خلال تأدية عمله من قبل أحد المواطنين.

وأكد رزق علي، خلال اللقاء، حرص الهيئة على الوقوف بجانب موظفيها، معربًا عن تضامنه معه واتخاذ كل الأجراءات القانونية لمعاقبة المعتدي وتعقبه، كما تم منح السائق شهادة تقدير ومكأفاة مالية تقديرًا لحفاظه على السيارة وأرواح الركاب.

وحصل مصراوي على فيديو واقعة الاعتداء على السائق في محاولة لإجباره على تغيير مساره لإيصال الراكب حيث يريد.

وكشف مصور فيديو الواقعة- رفض ذكر اسمه- عن تفاصيلها، حيث كانت الواقعة يوم 2 فبراير الجاري منذ 10 أيام، خلال سير الأتوبيس أعلى الدائري بمسطرد.

وقال مصور الفيديو، لمصراوي: "كان يوم 2 فبراير على دائري مسطرد، والشخص ده كان عايز يروح بالعربية إجباري لحد مسطرد الموقف الجديد بخلاف خط سير الأتوبيس".

وتابع: "كنا في معرض الكتاب خدمة وحملنا لحد كوبري مسطرد بخط (مرج - دائري - مسطرد)، لما السواق مرضيش ينفذ كلام الراكب بدأ بالاعتداء عليه وتوجيه السباب والشتائم له".

وأنهى حديثه قائلًا: "الناس تدخلت لفض المشكلة.. المشكلة ليست في محاولة إجبار السائق على تغيير خطه لإيصال الراكب حيث يريد ولكن كانت في احتمالية سقوط الأتوبيس من على الدائري بسبب اعتدائه بدنيًا على السائق، والعربية كان فيها ركاب".