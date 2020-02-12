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وصول جثمان الشهيد مصطفى عبيدو لمسقط رأسه بالجيزة

12:39 م الأربعاء 12 فبراير 2020
وصول جثمان الشهيد مصطفى عبيدو لمسقط رأسه بالجيزة

وصول جثمان الشهيد مصطفى عبيدو لمسقط رأسه بالجيزة

كتب - محمود مصطفى:

وصل ظهر اليوم الأربعاء، إلى قرية وردان بمنشأة القناطر بالجيزة، جثمان الشهيد أ.ح مصطفى عبيدو، لتشييعه إلى مثواه الأخير، في جنازة عسكرية يحضرها قادة وصباط من القوات المسلحة.

وتجمع الآلاف من أهالي قرية وردان والقرى المجاورة استعدادا لتشييع الجنازة، وسط حضور الكثير من أهله وأقاربه وزملاءه بالقوات المسلحة المصرية.

واستشهد أمس العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، دفعة 90، قائد اللواء 134 مشاة أمس بسيناء.

قرية وردان الجيزة الشهيد مصطفى عبيدو جنازة عسكرية

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