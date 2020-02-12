"لا تنخدعوا بالحرارة".. الأرصاد تحذر المواطنين من برد الليل

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس بداية من اليوم تشهد استقرارًا يستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن الشبورة المائية الكثيفة الأكثر تاثيرًا في الصباح الباكر بداية من اليوم.

وأضاف شاهين، لمصراوي، اليوم الأربعاء: "بداية من اليوم نشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، لكن في الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل سريع ليكون الجو أكثر برودة، حيث يصل فارق الدرجات بين العظمى والصغرى 10 درجات على أغلب الأنحاء".

وتابع مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "بنصح المواطنين بعدم الانخداع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار خاصة وأن أشعة الشمس تكون أكثر سطوعًا، حيث تنخفض درجات الحرارة خلال فترات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر".

وأشار إلى أن متوسط درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة يصل من 9 لـ23 على القاهرة والوجه البحري، و9 لـ21 على السواحل الشمالية، و8 لـ25 على جنوب سيناء والغردقة، و8 لـ23 على شمال الصعيد، و11 لـ27 على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

كما أشار شاهين، إلى انعدام فرص سقوط الأمطار، حيث نشهد حالة من الاسستقرار في الأحوال الجوية، مطالبًا من المواطنين بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.