برلماني يطالب بإطلاق قناة فضائية تخاطب دول القارة الإفريقية

كتب - أحمد علي:

تقدم الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للاعلام، لإطلاق قناة فضائية للتواصل في العمق الإفريقي بالتزامن مع المبادرات الإقليمية والعالمية الناجحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لصالح دول القارة السمراء.

وقال "حساسين"، في بيان اليوم الأربعاء، إن إنشاء هذه القناة الفضائية تأخر كثيرًا، مناشدًا وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل الإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات لإنشاء القناة الفضائية المصرية الأفريقية، مشيرًا إلى أهمية مشاركة الإعلاميين الأفارقة في الخطط والبرامج والسياسات الخاصة بانطلاق هذه القناة من مصر بما يخدم القضايا والملفات التي تهم مصر وجميع الدول الأفريقية.