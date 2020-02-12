فتح لجان الاقتراع بالجيزة وملوى للناخبين لليوم الثانى

فتحت منذ قليل اللجان الانتخابية بدائرتى الجيزة وملوى، أبوابها أمام الناخبين لليوم الثانى، للتصويت على اختيار نائبين لهما.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء أو حتى آخر ماهى موجود بالمجمع الانتخابى، حيث تبدأ بعد ذلك مباشرة عملية فرز الأصوات.

وتشمل الانتخابات بدائرة الجيزة 87 لجنة فرعية، بإشراف 115 قاضيا، بإجمالي 266 ألف و396 مواطن لهم حق التصويت.

أما في دائرة ملوي بالمنيا فتجري الانتخابات على مستوى 153 لجنة فرعية، يشرف عليها 182 قاضى، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 444 ألف و867 ناخب.

وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما يخوض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.​