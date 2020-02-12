حسم الصيغة النهائية.. اجتماع مفاوضات سد النهضة في واشنطن اليوم

يشارك وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا في اجتماع حول سد النهضة، على مدار يومين، بهدف إقرار الصيغة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والذي تستضيفه الإدارة الأمريكية، بحضور البنك الدولي.

ووصل وزير الري الدكتور محمد عبد العاطى، والوفد الفنى المرافق له لاستكمال جلسات التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.

ويشارك فى هذا الاجتماع وزراء الخارجية والرى والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث ( مصر، السودان، أثيوبيا ) وبرعاية السيد وزير الخزانة الأمريكية وبمشاركة البنك الدولى، وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

ويأتى هذا الاجتماع فى ضوء مخرجات الاجتماعات التى عقدت فى واشنطن خلال الفترة 28-31 يناير الماضى لوزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وأثيوبيا برئاسة وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولى، حيث صدر عن الاجتماع بيان ختامى يتضمن اتفاق الدول الثلاث على عقد اجتماع وزاري في واشنطن خلال الفترة 12-13 فبراير للتوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يسبق الاجتماع الوزارى إجراء مشاورات بين الخبراء الفنيين والقانونيين بالدول الثلاث بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولى للتحضير للاجتماع الوزارى .