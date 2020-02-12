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​الأرصاد تكشف أسباب غياب الشمس عن البلاد

08:31 ص الأربعاء 12 فبراير 2020
​الأرصاد تكشف أسباب غياب الشمس عن البلاد

غيوم

كتب – يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أسباب عدم ظهور الشمس على مدار يومين.

وقالت شاكر لمصراوي، إن ذلك يرجع إلى وجود كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا، ووجود تيار هواء قطبي نفاس، ما أدى إلى وجود سحب بكمية كبيرة في السماء، والتي أدت بدورها إلى قفل الشمس تماما وعدم سطوعها أو ظهورها ما أدى إلى عدم ارتفاع أشعة الشمس بدرجة كبيرة وأقل من المعدلات الطبيعية.

وأوضحت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن عدم ظهور الشمس أدى إلى انخفاض درجة الحرارة والتدفئة في الأحوال الجوية.

ويتوقع فيه خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم، طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، غائم أحيانًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوبه وحلايب وشلاتين، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والغردقة.

هيئة الأرصاد الجوية أسباب غياب الشمس كتل هوائية ارتفاع أشعة الشمس

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