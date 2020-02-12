اليوم.. جولة "شبه نهائية" من مفاوضات سد النهضة في واشنطن

كتب- محمد عبدالناصر:

يشارك وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا في اجتماع حول سد النهضة، اليوم الأربعاء، بهدف إقرار الصيغة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والذي تستضيفه الإدارة الأمريكية، بحضور البنك الدولي، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وكان سامح شكري، وزير الخارجية المصري، وصل أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار ما اتفقت عليه الأطراف المعنية خلال جولة المفاوضات الأخيرة المنعقدة بواشنطن خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ يناير ٢٠٢٠، من معاودة وزراء الخارجية والموارد المائية للدول الثلاث الاجتماع بالعاصمة الأمريكية يومي ١٢ و١٣ فبراير ٢٠٢٠، وذلك بهدف إقرار الصيغة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.