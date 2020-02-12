مقرها الرئيسي في أكتوبر .. إنشاء اكاديمية مهنية لمعلمي التعليم الفني بجميع المحافظات قريبا

كتب – أسامة علي:

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم الفني، إنه سيتم الإعلان عن إنشاء اكاديمية مهنية لمعلمي التعليم الفني قريبا.

وأضاف "مجاهد" لـ"مصراوي"، أنه سيتم إرسال القرار الخاص بإنشاء الأكاديمية المعلمين للتعليم الفني إلى مجلس الوزراء قريبا لإعتمادها، مؤكدا أنها ستصدر بقرار من رئيس الوزراء ولا تحتاج إلى العرض على البرلمان.

وأكد نائب وزير التعليم، أن الأكاديمية ستكون خاصة باعتماد تدريبات المعلمين، إضافة إلى إتقان المهارات والجدارات، وإدخال التكنولوجية في التعليم الفني.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص مقرا رئيسيا للأكاديمية في المدينة التعليمية، بمدينة 6 أكتوبر، إضافة إلى إنشاء فروع "مراكز تميز" بالمحافظات بمساعدة الحكومة الالمانية من خلال تمويل مقدم من بنك التعمير الالماني، مضيفا أنه سيتم توقيع اتفاقيات لبدء إرسال التمويل ووضعه في البنك المركزي وتستخدم في تمويل التعليم الفني.

وأوضح مجاهد، أنه سيتم البدء في إنشاء 3 فروع للأكاديمية في أسوان، والغردقة، وأحدى محافظات الدلتا، على أن يتم إنشاء بقية الفروع تباعا.

ووقعت الوزارة الألمانية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، مذكرة النوايا في أكتوبر 2018، في مجال تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني، وتضمنت إنشاء هيئة جديدة مستقلة لضمان جودة برامج التعليم الفني والتدريب المهني وإنشاء أكاديمية لتدريب معلمي ومدققي التعليم الفني، والعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني من خلال التوسع في نظام التعليم المزدوج.