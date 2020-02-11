أزمات المزارعين وتعامل الحكومة مع النواب.. ماذا حدث في البرلمان اليوم؟

كتب- ميرا إبراهيم:

واجه النواب، وزير الزراعة السيد القصير بمشكلات الفلاحين وتسعير المحاصيل الزراعية، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء.

وخلال الجلسة، طالب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، النواب، بأهمية التزام أعضاء المجلس بالتقاليد البرلمانية.

وينشر مصراوي أبرز ما حدث في البرلمان اليوم:

تسعير محصول قصب السكر

قال الدكتور علي عبدالعال، إن وزارة التموين لم تقدم الدارسات الكافية، بشأن تسعير ثمن محصول قصب السكر، خاصة أنه يوجد مخرجات عديدة لمنتج القصب وتباع بسعر كبير ولا تشير الوزارة إليها.

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لقاء عبدالعال بوفد جمعية الصداقة المصرية الفرنسية

استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وفداً من جمعية الصداقة المصرية الفرنسية بالبرلمان الفرنسي بحضور نظرائهم من مجلس النواب المصري.

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أزمة مع موظف بالصحة

حذر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة من عدم تقديم رد غدًا الأربعاء عما بدر من أحد موظفي مكتب وزارة لم يسمها بإثارة الموضوع في الجلسة العامة المقبلة للبرلمان.

وأشار رئيس البرلمان إلى أن أحد النواب اشتكى إليه غاضبًا اليوم أن أحد الوزراء رفض مقابلته، وموظف من مكتب هذا الوزير خرج وقال له ردا لن استطيع تكراره، حسب قوله.

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عبدالعال: "اقتصادية قناة السويس" ستقود مصر لنهضة اقتصادية كبرى

أشاد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالخطط الاستراتيجية التي اعتمدتها هيئة قناة السويس لتطوير المنطقة الاقتصادية، مؤكداً أنها منطقة واعدة وستقود مصر إلى نهضة اقتصادية كبرى.

جاء ذلك خلال استقبال عبد العال بمقر المجلس اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، بحضور وكيل مجلس النواب سليمان وهدان ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي النائب كمال عامر والأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي. تم خلال اللقاء استعراض المشروعات القومية والتنموية التي تتم في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

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إعلام النواب" تستدعي وزيرة الثقافة

قررت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، استدعاء وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم للجنة؛ لتقديم إيضاحات وبيانات موثقة عن حجم المشروعات الثقافية التي تقوم بها الوزارة فيما يخص إنشاء بيوت وقصور ثقافة جديدة أو استكمال المشروعات تحت التنفيذ، وذلك خلال أسبوع.

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النواب يواجهون "القصير" بمشكلات الزراعة

واجه أعضاء مجلس النواب، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، بطلبات الإحاطة والأسئلة المتعلقة بمشكلات الفلاح وقطاع الزراعة، خلال الجلسة العامة للبرلمان.

وطالب النائب عبدالله مبروك، وزارة الزراعة، بخطة واضحة لحل مشكلات الفلاح البسيط، قبل التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة، مشيرًا إلى أن الفلاح معبأ بأعباء كثيرة من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج وغيرها.

كما طالب بخريطة زراعية واضحة تحدد أسعار مسبقة للمحاصيل قبل زراعتها.

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"محلية النواب": لن يكون هناك تقنين لإتاوة "السايس"

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لن يكون هناك تقنين تشريعي لإتاوة ما يطلق عليه "السايس"، قائلا: "لا يوجد، ولن يوجد تشريع لتقنين إتاوة السايس".

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مناقشة تقنين أوضاع عمال مراكز الشباب

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس طارق السيد وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب.

وناقشت اللجنة طلبًا للنائب عمر عبدالعزيز مصليحي، بشان عدم إنتهاء الأعمال من تنجيل مركز شباب سعدون وعدم البدء في مركز شباب الشقانية مركز بلبيس.

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عبدالعال يدعو إلى الالتزام بالتقاليد البرلمانية

طالب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، النواب، بأهمية التزام أعضاء المجلس بالتقاليد البرلمانية.

وقال: إنه وفقا للائحة المجلس والتقاليد البرلمانية الراسخة يمتنع على النائب مغادرة مقعده والسلام أو الكلام مع الوزير فى الحكومة، خلال مناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشة العامة.

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أزمة مغالاة تقنين وضع اليد‎

أوصت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، بعقد اجتماع مع الدكتور شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية؛ لبحث مشكلات المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد على أراضي الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مجدي ملك وكيل لجنة الزراعة والنائب مرتضى العربي، بشأن مشكلات المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد على أراضى الدولة.

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