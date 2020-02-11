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الآثار تعلن نجاح تركيب مسلة الملك رمسيس بميدان التحرير

11:20 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
الآثار تعلن نجاح تركيب مسلة الملك رمسيس بميدان التحرير

الدكتور مصطفى وزيري

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت وزارة السياحة والآثار نجاح تركيب آخر جزء من مسلة الملك رمسيس الثاني بميدان التحرير وهو عبارة عن قمة هرمية الشكل بعد ترميمه.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار - في تصريح له اليوم الثلاثاء - إن جميع أجزاء المسلة خضعت إلى أعمال الترميم والتجميع على يد فريق عمل من مرممي المجلس الأعلى للآثار.

وأضاف أن المسلة تم تركيبها على قاعدة مرتفعة حتى تكون بعيدة عن أيدي المشاة ومرتادي الميدان.

والمسلة قبل نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية كانت مقسمة إلى عدة أجزاء، منها الجزء العلوي على شكل "بن بن" (هريم) ، ويبلغ ارتفاعها مكتملة بعد تجميعها حوالي 19 مترًا، ويصل وزنها ما يقرب من 90 طنًا، وهي منحوتة من حجر الجرانيت الوردي وتتميز بجمال نقوشها التي تصور الملك رمسيس الثاني واقفا أمام أحد المعبودات، بالإضافة إلى الألقاب المختلفة له.

مصطفى وزيري مسلة الملك رمسيس الثاني ميدان التحرير المجلس الأعلى للآثار

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