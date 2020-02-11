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"قومي المرأة" يعلن اسم الفائزة في سحب شهادة أمان المصريين

11:14 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
"قومي المرأة" يعلن اسم الفائزة في سحب شهادة أمان المصريين

الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

كتبت - نور العمروسي:

أعرب المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي عن سعادته بفوز سيدة من محافظة الجيزة في السحب على شهادات أمان المصريين، ضمن الشهادات التي قدمها المجلس للسيدات بالمناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات والأرامل والمطلقات والمرضى ومحدودي الدخل، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الأوقاف.

وقالت ماجدة محمود مقررة فرع المجلس بمحافظة الجيزة أمس، إن رجاء محمد عبد المجيد فازت بجائزة قيمتها 10 آلاف جنيه بمركز بشتيل، بعد السحب الذي جرى على شهادات أمان بمحافظة الجيزة.

جدير بالذكر أن هذا السحب يتم إجراءه كل 3 شهور على هذه الشهادات للفوز بمبلغ 10 آلاف جنية، لعدد كبير من الشهادات.

مايا مرسي وزارة الأوقاف المجلس القومي للمرأة

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