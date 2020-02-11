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عبدالعال يدعو أعضاء البرلمان إلى الالتزام بالتقاليد البرلمانية

10:56 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
عبدالعال يدعو أعضاء البرلمان إلى الالتزام بالتقاليد البرلمانية

الدكتور علي عبدالعال

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

طالب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، النواب، بأهمية التزام أعضاء المجلس بالتقاليد البرلمانية.

وقال: إنه وفقا للائحة المجلس والتقاليد البرلمانية الراسخة يمتنع على النائب مغادرة مقعده والسلام أو الكلام مع الوزير فى الحكومة، خلال مناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشة العامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة من النواب إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، تتعلق بسياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وآلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها نظرًا لزيادة تكاليف الإنتاج، ونقص المعروض من البذور والتقاوي والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار غير الصالح منها بالأسواق، وإجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية عن طريق توفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التي تصيب الماشية، فضلا عن ضعف الرقابة على اللحوم المستوردة.

وحذر عبدالعال من يحرض ويتكلم عن أخبار غير حقيقية، وقال: إن "هذا لاينفع ولن يشفع"، راجيا أن تكون التصرفات داخل قاعة البرلمان تتسم بالانضابط، والنائب بما يملكه من مقومات يفرض احترامه.

وأشار إلى أنه يستقبل النواب دوان استثناء فى مكتبه، وقال: إن "التزامى الوظيفى يمنعنى من التحدث فى بعض الأمور، ولكننى أعلم كل شاردة وواردة، وقادر على تطبيق نصوص اللائحة، وأعرف تفاصيل مايخص النواب ويدور داخل والمجلس وخارجه، وأفهم لغة تحريك الشفاة دون أن أسمع الكلمات".​

علي عبدالعال مجلس النواب التقاليد البرلمانية أعضاء البرلمان

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