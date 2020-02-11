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"النواب" يحيل اتفاقية تمويل للسكة الحديد إلى اللجنة التشريعية

10:26 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
"النواب" يحيل اتفاقية تمويل للسكة الحديد إلى اللجنة التشريعية

مجلس النواب

كتب - أحمد علي:

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 68 لسنة 2020، بشأن اتفاقية تسهيل تمويل بأجل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبنك كندا لتنمية الصادرات، بمبلغ 226 مليون يورو، والموقعة بتاريخ 12 ديسمبر 2019، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

جاء ذلك في مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم /الثلاثاء/ لنظر طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.​

مجلس النواب علي عبدالعال السكة الحديد استصلاح الأراضي

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