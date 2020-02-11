قومي المرأة يهنئ مرفت تلاوي لحصولها على جائزة "نوت للإنجاز"

كتبت - نور العمروسي:

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه السفيرة مرفت تلاوي لحصولها على جائزة "نوت للإنجاز في قضايا المرأة" خلال افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان أسوان لسينما المرأة ، لتكون أول سيدة تحصل على تلك الجائزة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى - في بيان اليوم الثلاثاء- عن سعادتها بهذا التكريم المستحق، مؤكدة أنها أيقونة مصرية عظيمة صاحبة تاريخ طويل من العطاء في مجال قضايا المرأة على المستويين المحلي والدولي من خلال المناصب العديدة التي تولتها.. مضيفة أن التاريخ لن ينسى ما قدمته السفيرة مرفت تلاوي من اسهامات عظيمة دفاعاً عن حقوق المرأة.

يذكر أن السفيرة مرفت تلاوي شغلت العديد من المناصب خلال مسيرتها المهنية الطويلة التي تمتد لأكثر من 40 سنة ، حيث عملت سفيرة لمصر في اليابان والنمسا، كما شغلت منصب وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية من 1997 إلى 1999، والوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا) منذ أوائل 2001 إلى 2007 كأول سيدة عربية تتولى هذا المنصب، كما تولت رئاسة المجلس القومي، والمديرة العامة لمنظمة المرأة العربية.

وكانت إدارة مهرجان أسوان لسينما المرأة قد استحدثت جائزة تقديرية في مجال قضايا المرأة، تحمل اسم "جائزة نوت للإنجاز"، على أن تكون الجائزة ذات صبغة دولية ويتم منحها سنويا لشخصية، كان لها إسهام كبير في مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه المرأة .​