مضاد حيوي وقطرة عين.. الصحة تُحذر من 3 أدوية (أرقام التشغيلات)

كتب - أحمد جمعة:

قررت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة ضبط وتحريز 3 مستحضرات علاجية عبارة عن مضاد حيوي وقطرات للعين؛ لعدم مطابقتها للمواصفات.

وأصدرت إدارة الصيدلة منشورا حمل رقم 1 لسنة 2020، بضبط وتحريز ما قد يوجد في السوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر Keflex 250 mg/5ml pos مضاد حيوي لعلاج الالتهابات الناتجة عن البكتريا ومنها التهابات الأذن الوسطي.

وأوضح المنشور أن المستحضر من إنتاج شركة حكمة للصناعات الدوائية للتشغيلات رقم 2088-2087- 2086؛ بناء على طلب الشركة المنتجة، مع تسليم مندوب الشركة الأحراز وأخذ التعهد بعد فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشيي الصيدلة مع موافتنا بالكميات التي تم تحريزها على يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون أحد اعضائها من مفتشي الصيدلة.

أوضحت أنه تم إرسال هذا المنشور إلى الشركة صاحبة المستحضر لتجميد الأرصدة الموجودة لديهم من هذه التشغيلات وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات ومخازن الشركات.

وفي منشور آخر حمل رقم 2 لسنة 2020، قررت إدارة الصيدلة ضبط وتحريز مستحضرين لقطرة العين travonorm 5 ml eye drop وهي قطرة لعلاج حساسية العين من إنتاج شركة أوركيديا تشغيلات رقم 0618195- 0418127-0218123-1118122-0818196-1218123 – 1218199- 1218124، أحيث أنها غير مطابقة من حيث الخواص الطبيعية.

كما أمرت بضبط وتحريز مستحضر Travonorm 2.5 ml eye drop أرقام تشغيلات 1118121- 0418129-0218121-0818193-0218122-0818192-0518188 حيث أنها غير مطابقة من حيث الخواص الطبيعية.

وطالبت الإدارة بموافاتها بالكميات التي تم تحريزها من السوق المحلية والوحدات الحكومية وقيامها بتجميد الأرصدة الموجودة لديها وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات ومخازن الأدوية.