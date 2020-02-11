آخر صورة لنائب "الحرية" قبل حادث الأسانسير.. والحزب يوقف نشاطه ٣ أيام حدادا

كتبت - ميرا إبراهيم:

أعلن حزب الحرية المصري، وقف العمل لمدة 3 أيام حدادًا على اللواء حسن ناجي، نائب رئيس الحزب، والذي لقى مصرعه مساء الثلاثاء، بعد سقوط أسانسير كان بداخله أثناء افتتاح مقر جديد للحزب بالسويس.

ونعى حزب الحرية بجميع قياداته وأعضائه، اللواء حسن ناجي.

كان الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، كشف عن تفاصيل حادث سقوط أسانسير العقار الكائن به مقر حزب الحرية بالسويس في أثناء افتتاحه، قائلًا: "أنا طلعت الأول في الأسانسير، وبعدي زملائي في الحزب طلعوا في المرة الثانية، وحصلت الحادثة وسقط الأسانسير من الدور السادس؛ ما نتج عنه وفاة اللواء حسن ناجي مساعد وزير الداخلية السابق ونائب رئيس حزب الحرية".

وأضاف حسب الله، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء: "اللواء حسن ناجي كان برفقة النائب أحمد مهنّى الأمين العام للحزب، وتوفِّي اللواء حسن ناجي، وربنا يصبرنا ويصبر أهله"، موضحًا أن النائب أحمد مهنى سليم معافى ولم تحدث له أية إصابات".

وتابع المتحدث باسم مجلس النواب: "النائبان كان برفقتهما الدكتور مجدي علام، وتمكن المواطنون من انتشاله من الأسانسير في أثناء سقوطه ولم يحدث له شيء"، موضحًا: "لحد دلوقتي ماعرفش الأسانسير سقط ازاي، واحنا مع محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، وقيادات الأمن بالمحافظة، وأول حاجة قُلتها لهم محتاجين تقرير فني حول سلامة هذا المصعد، وما سبب سقوطه، وهو ما تحكم عليه التقارير الفنية للفنيين".