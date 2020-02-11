البابا تواضروس يبحث مع أحمد عكاشة رفع الوعي بالمرض النفسي

كتب - مصطفى علي:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد عكاشة، الرئيس الفخري للجمعية المصرية للطب النفسي ولاتحاد الأطباء النفسيين العرب، والدكتور فيكتور سامي أستاذ الأمراض النفسية والعصبية.

وبحسب بيان للكنيسة اليوم الثلاثاء، دار خلال اللقاء حوار عن كيفية رفع مستوى الوعي بخصوص النظرة المجتمعية للأمراض النفسية، وأهمية قبول المجتمع لفكرة أن المرض النفسي كأي مرض آخر يحتاج إلى مواجهة وعلاج بشكل علمي على أيدي المتخصصين في هذا المجال، لكي لا يستسلم الكثيرون لهذه الأمراض ويعانون من آثارها السلبية على حياتهم بسبب المفاهيم المجتمعية الخاطئة والمغلوطة.

وفي هذا السياق، ذكر البابا أن الكنيسة بدورها تعقد مؤتمرات ومحاضرات توعية عن الطب النفسي وأهميته.

وناقش البابا مع ضيوفه التعاون المشترك لزيادة هذا الوعي لدى أبناء الكنيسة.