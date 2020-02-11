تفاصيل مناقشة "رياضة النواب" تقنين أوضاع عمال مراكز الشباب

كتب - أحمد علي:

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس طارق السيد وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب.

وناقشت اللجنة طلبًا للنائب عمر عبدالعزيز مصليحي، بشان عدم إنتهاء الأعمال من تنجيل مركز شباب سعدون وعدم البدء في مركز شباب الشقانية مركز بلبيس.

من جانبه قال مصطفى منصور رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، إن هناك خطة من الوزارة يتم بمقتضاها إسناد بعض الأعمال الكبرى والإنشاءات الهامة ببعض مراكز الشباب وخاصة التي يتم إنشاء حمامات سباحة بها وملاعب وغيرها من الخدمات، على أن يكون الإنشاءات بنظام الـ "بي أو تي".

وينص العقد بين الوزارة والمستثمر على المدة التي يدير المستثمر فيها تلك المنشآت، وتقوم الوزارة بتحديد القيمة الإيجارية لقيمة الخدمات المقدمة، حتى لا يترك المواطن فريسة للمستثمر وبحيث يكون هناك علاقة متوازنة للجميع.

وأضاف أنه تم إسناد تلك المراكز لبعض المستثمرين، وستكون التكلفة كبيرة لتصل إلى 50 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منها في اسرع وقت ممكن، كما ناقشت اللجنة طلبًا للنائب برديس سيف الدين، بشان تثبيت العمالة المؤقتة بكافة مراكز الشباب وخاصة التي تعمل بعقود من أجل الاستقرار الاجتماعي والأسري.

من جانبه أكد مصطفى منصور، أن الوزارة خاطبت بالفعل وزارة القوى العمالة، من أجل حصر كافة العمالة المؤقتة بمراكز الشباب، مشيرًا بأن 80%، من تلك العمالة لا تمتلك عقودًا ومجالس إدارات تلك المراكز ليس من سلطاتها عمل عقود عمل.

من جانبه طالب النائب طارق السيد رئيس الاجتماع، بضرورة إلزام مجالس إدارات مراكز الشباب بتطبيق قانون التامينات الاجتماعية وعمل عقود عمل لكافة العاملين بالمراكز من عمال اليومية أو المكافاة وطالب السيد موافاة اللجنة بالحصر الذي يفيد بعدد العمالة بمراكز الشباب من غير المؤمن عليهم على مستوى الجمهورية.