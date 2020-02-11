مصادر: مصرع نائب رئيس حزب الحرية في حادث سقوط أسانسير بالسويس

كتب - محمد سامي وميرا إبراهيم:

قالت مصادر برلمانية وطبية، إن اللواء حسن ناجي، نائب رئيس حزب الحرية، لقى مصرعه مساء الثلاثاء، بعدما سقط به أسانسير أحد العقارات في مدينة السويس.

وأضافت المصادر لمصراوي، إن الدكتور محمد مهنى، أمين عام حزب الحرية أصيب جراء الحادث، وجرى نقله إلى المستشفى.

وقال أحمد مهنى، نجل أمين عام حزب الحرية، لمصراوي، إن والده كان هناك لافتتاح مقر جديد للحزب بالسويس، وسقط بهم الأسانسير.

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