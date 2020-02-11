مصادر: مصرع نائب رئيس حزب الحرية في حادث سقوط أسانسير بالسويس

كتب - محمد سامي وميرا إبراهيم:

قالت مصادر برلمانية وطبية، إن اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية لقى مصرعه مساء الثلاثاء، بعدما سقط به أسانسير أحد العقارات في مدينة السويس.

وأضافت المصادر لمصراوي، إن ناجي كان معه داخل الأسانسير الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ورئيس حزب الحرية، والدكتور محمد مهنى أمين عام حزب الحرية، واللذين أصيبا جراء الحادث، وجرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى.

وقال أحمد مهنى، نجل أمين عام حزب الحرية، لمصراوي، إن والده كان برفقة حسب الله وناجي لافتتاح مقر جديد للحزب بالسويس، وسقط بهم الأسانسير.

اقرأ أيضًا:

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/2/11/