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مصادر: إصابة "مُتحدث البرلمان" في حادث سقوط أسانسير بالسويس

08:04 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
مصادر: إصابة "مُتحدث البرلمان" في حادث سقوط أسانسير بالسويس

الدكتور صلاح حسب الله

كتب - محمد سامي وميرا إبراهيم وأحمد جمعة:

قالت مصادر برلمانية وطبية، إن الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ورئيس حزب الحرية، أصيب مساء اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه داخل أسانسير أحد العقارات في مدينة السويس.

وأوضحت المصادر لمصراوي، إن حسب الله كان معه داخل الأسانسير الدكتور أحمد مهنى أمين عام حزب الحرية، الذي أصيب جراء الحادث، فيما توفي اللواء حسن ناجي نائب رئيس الحزب، وجرى نقله لمشرحة مستشفى السويس العام.

وقال محمد مهنى، نجل أمين عام حزب الحرية، لمصراوي، إن والده كان برفقة حسب الله وناجي لافتتاح مقر جديد للحزب بالسويس، وسقط بهم الأسانسير.

وقال مصدر طبي بمحافظة السويس لمصراوي، إنه يجري التعامل مع المصابين في الوقت الحالي، فيما لم تُحدد طبيعة إصابتهما حتى الآن.

صلاح حسب الله مجلس النواب حزب الحرية السويس سقوط أسانسير أسانسير السويس

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مصادر: مصرع نائب رئيس حزب الحرية في حادث سقوط أسانسير بالسويس
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