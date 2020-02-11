أكثر الكلمات إنتشاراً

100 مليون نسمة محاكمة راجح فيروس كورونا عيد الحب أوسكار 2020 صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة

حدث في 8 ساعات| السيسي يفتتح "إيجبس 2020".. ومقتل 17 إرهابياً

06:55 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
حدث في 8 ساعات| السيسي يفتتح "إيجبس 2020".. ومقتل 17 إرهابياً

حدث في 8 ساعات

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020" في دورته الرابعة، وموافقة الحكومة على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعا، بالإضافة إلى مقتل 17 إرهابيا في مداهمات أمنية بشمال سيناء.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي.

السيسي معرض إيجبس 2020 الإرهاب شمال سيناء وزارة الداخلية القاهرة الأرصاد الجوية هالة زايد خالد مجاهد الإسعاف واشنطن محمد عبد العاطي

الخبر التالى:

"إعلام النواب" تستدعي إيناس عبدالدايم لمعرفة حجم المشروعات الثقافية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان