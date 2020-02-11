حدث في 8 ساعات| السيسي يفتتح "إيجبس 2020".. ومقتل 17 إرهابياً

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020" في دورته الرابعة، وموافقة الحكومة على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعا، بالإضافة إلى مقتل 17 إرهابيا في مداهمات أمنية بشمال سيناء.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي.