في ذكرى التنحي.. فريد الديب: "صحة مبارك زي الفل"

كتب- حاتم أبوالنور:

قال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، لمصراوي، إن مبارك "صحته جيدة وزي الفل".

يتزامن ذلك مع ذكرى تنحي مبارك التي مر عليها 9 سنوات، إذ أعلن في مثل هذا اليوم، 11 فبراير 2011، تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية عقب احتجاجات مليونية على حُكمه.

وأضاف الديب: "سيبك من أي حَد بيقول إنه متأثر بذكرى تركه المسؤولية، الرئيس الأسبق مبارك تولى مسؤولية رئاسة الجمهورية في 1981، ثم تخلى عن منصبه كرئيس جمهورية في 11 فبراير 2011".

وتابع الديب بأن "تخلي مبارك عن الرئاسة جاء حبًّا في بلده مصر؛ لأن مصر بلد كبير ومحوري، وله وزنه وثقله".

ولفت محامي الرئيس الأسبق إلى أن مبارك يقضي يومه بصورة طبيعية من داخل المستشفي الذي لا يزال يخضع داخله للعلاج والمتابعة، معقبًا: "الدكاترة بيطمنوه من وقت لآخر".

وفي ما إذا كان مبارك يتابع الأخبار أم لا، أجاب الديب بأن الرئيس الأسبق يتجول بين المحطات الفضائية المحلية والعربية بانتظام، ويتابع مواقع التواصل الاجتماعي من وقت إلى آخر، ويكون سعيدًا جدًّا باهتمامات المصريين بصحته ومتابعتهم إياه.

ولفت محامي الرئيس الأسبق إلى أن "جمال مبارك يُقيم مع والده بالمستشفى، والأسرة والأحفاد يزورونه باستمرار، ويكلمهم بابتسامته المعهودة".

جدير بالذكر أنه بعد أشهر قليلة من تنحي مبارك، بدأت محاكمته ورموز نظامه من الوزراء ورجال الأعمال، وانتهت بالبراءة لبعضهم والسجن لآخرين؛ ومنهم مَن نجا بالتصالح مع الدولة.