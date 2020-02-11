أكثر الكلمات إنتشاراً

100 مليون نسمة محاكمة راجح فيروس كورونا عيد الحب أوسكار 2020 صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة

رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة البيئة موقف بحيرتي مريوط وقارون

06:19 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة البيئة موقف بحيرتي مريوط وقارون

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - محمد غايات:

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الموقف البيئي لبحيرتي مريوط وقارون، ودور الوزارة في تطويرهما.

واستعرضت وزيرة البيئة - خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء - دور الوزارة في تطوير بحيرة مريوط، التي تقع على مساحة 16.3 ألف فدان جنوب الإسكندرية، والذي يتمثل في الرصد الدوري لنوعية مياه البحيرة، حيث تقوم الوزارة بتركيب 3 محطات رصد، بالإضافة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة طلمبات المكس، وتتبنى الوزارة برنامج الرصد الدوري كل 3 شهور لرصد نوعية المياه بجميع البحيرات المصرية بالتعاقد مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد من خلال رحلات حقلية سنوية، بالإضافة إلى قيام الوزارة بالتفتيش الدوري على المنشآت الصناعية، ومتابعة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي للمنشآت الصناعية، ومراجعة دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات.

كما استعرضت وزيرة البيئة موقف الشركات من تنفيذ إجراءات الربط على الشبكة طبقا للخطة الزمنية حتى 31 مارس 2020. وكذا استعرضت عدداً من الإجراءات المطلوبة من كل جهة والتي تسهم في تطوير البحيرة.

من ناحية أخرى، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الجهود التي تبذلها وزارة البيئة لتطوير بحيرة قارون بمحافظة الفيوم في إطار التوصيات التي خرجت عن اللجنة المشكلة الخاصة بإعداد دراسة للتوازن البيئي ببحيرة قارون.

وتطرقت وزيرة البيئة إلى مقترح إقامة مجمع صناعي لإنتاج الأملاح الصناعية والغذائية بالتعاون بين محافظة الفيوم وعدد من الجهات، كما تناولت مشكلة التلوث الناتج عن الصرف الصحي بالبحيرة، وكذا التلوث الناتج عن الصرف الصناعي، وكيفية التعامل معها.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء ياسمين فؤاد البيئة بحيرة مريوط بحيرة قارون

الخبر التالى:

عبدالعال: "اقتصادية قناة السويس" ستقود مصر لنهضة اقتصادية كبرى
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان