رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة البيئة موقف بحيرتي مريوط وقارون

كتب - محمد غايات:

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الموقف البيئي لبحيرتي مريوط وقارون، ودور الوزارة في تطويرهما.

واستعرضت وزيرة البيئة - خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء - دور الوزارة في تطوير بحيرة مريوط، التي تقع على مساحة 16.3 ألف فدان جنوب الإسكندرية، والذي يتمثل في الرصد الدوري لنوعية مياه البحيرة، حيث تقوم الوزارة بتركيب 3 محطات رصد، بالإضافة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة طلمبات المكس، وتتبنى الوزارة برنامج الرصد الدوري كل 3 شهور لرصد نوعية المياه بجميع البحيرات المصرية بالتعاقد مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد من خلال رحلات حقلية سنوية، بالإضافة إلى قيام الوزارة بالتفتيش الدوري على المنشآت الصناعية، ومتابعة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي للمنشآت الصناعية، ومراجعة دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات.

كما استعرضت وزيرة البيئة موقف الشركات من تنفيذ إجراءات الربط على الشبكة طبقا للخطة الزمنية حتى 31 مارس 2020. وكذا استعرضت عدداً من الإجراءات المطلوبة من كل جهة والتي تسهم في تطوير البحيرة.

من ناحية أخرى، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الجهود التي تبذلها وزارة البيئة لتطوير بحيرة قارون بمحافظة الفيوم في إطار التوصيات التي خرجت عن اللجنة المشكلة الخاصة بإعداد دراسة للتوازن البيئي ببحيرة قارون.

وتطرقت وزيرة البيئة إلى مقترح إقامة مجمع صناعي لإنتاج الأملاح الصناعية والغذائية بالتعاون بين محافظة الفيوم وعدد من الجهات، كما تناولت مشكلة التلوث الناتج عن الصرف الصحي بالبحيرة، وكذا التلوث الناتج عن الصرف الصناعي، وكيفية التعامل معها.