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لعدم انتشار الأمراض.. الأزهر تقرر توقيع الكشف الطبي على الطلاب الوافدين

05:12 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
لعدم انتشار الأمراض.. الأزهر تقرر توقيع الكشف الطبي على الطلاب الوافدين

د. خيري عبدالحميد وكيل طب بنين الأزهر بالقاهرة

كتب - محمود مصطفى:

قررت كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة توقيع الكشف الطبي على الطلاب الوافدين المقيدين بها والاطمئنان على صحتهم من خلال التوجه إلى الإدارة الطبية بمقرها الكائن امام كلية الطب بنين بحرم الجامعة بمدينة نصر.

وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان لها الثلاثاء، أن ذلك يأتي ضمن حرصها على الحفاظ على صحة الطلاب الوافدين.

وقال الدكتور خيرى عبد الحميد وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، إن هذه الإجراءات تسير في ضوء توجيهات الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق عميد الكلية، نائب رئيس الجامعة، حفاظا على صحة الطلاب الوافدين .

كلية طب انتشار الأمراض جامعة الأزهر محمد المحرصاوى

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