مصر تختتم مشاركتها في الدورة الـ 62 للمعرض السياحي الدولي ببروكسل

كتب- يوسف عفيفي:

اختتمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 62 للمعرض السياحي الدولي والذي أقيم بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

جاء ذلك في ضوء حرص الوزارة على تكثيف التواجد المصري بمختلف المعارض السياحية، باعتبارها أحد آليات الترويج الفعالة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف الأسواق السياحية المصدرة للسياحة.

من جانبه، أوضح رامي نظمي عضو السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمستشار السياحي السابق بمكتب بلجيكا والذي قام بتمثيل الهيئة خلال فاعليات المعرض، أن الجناح المصري المشارك في المعرض شهد إقبالا كبيرا من قِبل الزائرين والوكلاء السياحيين والشركات السياحية؛ مشيرا إلى أن رواد الجناح أعربوا عن إعجابهم الشديد بتصميمه.

كما تم خلال فعاليات المعرض تنظيم حفل بالجناح المصري تم خلاله توزيع هدايا عينية ومواد دعائية عن مصر ومقاصدها السياحية المختلفة على جمهور الزائرين.

وكان السفير خالد البقلي سفير مصر ببروكسل، افتتح وافتتح المعرض، بحضور ريم عرابي مديرة مكتب مصر للطيران ببروكسل.

وأشار المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى حرص الهيئة على المشاركة بكافة المنتديات والمحافل الدولية الهامة للتواصل مع شركاء المهنة الدوليين وممثلي القطاع السياحي، لافتا إلى أن هذه المعارض تعد بمثابة فرصة لبحث سبل التعاون السياحي المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع الجمهور.

وخلال فاعليات المعرض تم عقد عدة لقاءات مهنية مع منظمي الرحلات لاستعراض المقومات السياحية والأثرية التي يزخر بها المقصد السياحي المصري، كما تم عقد العديد من اللقاءات الإعلامية مع أهم ممثلي وسائل الإعلام البلجيكية.

وشاركت الهيئة، في هذا المعرض بجناح تبلغ مساحته 50 متر مربع مصمم على هيئة معبد فرعوني مزود بأعمدة عليها كتابات فرعونية، بالإضافة إلى تزين الجناح بالعديد من الصور الخاصة بالمقاصد السياحية المصرية الأثرية والشاطئية، كما تم وضع شاشات داخل الجناح لعرض مواد ترويجية عن افتتاح المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المقاصد السياحية المصرية المختلفة.