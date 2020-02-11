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غادة والي استراتيجية جديدة لدعم جهود مكافحة الإرهاب والفساد في العالم

04:01 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
غادة والي استراتيجية جديدة لدعم جهود مكافحة الإرهاب والفساد في العالم

الدكتورة غادة والي

فيينا- أ ش أ:

أكدت الدكتورة غادة والي المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات أن أولوياتها في عملها الجديد تتركز على مكافحة الجريمة والفساد وملاحقة تجارة المخدرات حول العالم، مشيرة إلى أنها بصدد وضع استراتيجية فاعلة للمرحلة المقبلة.

وقالت والي - في تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في فيينا - "إن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا بين المكتب وبين منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أجل تعزيز الأمن والسلم الدوليين".

وشددت على أن قضية عودة المقاتلين الأجانب الإرهابيين من القضايا المهمة للمجتمع الدولي، لافتة إلى أن مؤتمرا دوليا في نيويورك سيناقش تطورات هذه القضية خلال الصيف المقبل.

وأشارت والي إلى أهمية التنسيق الدولي لملاحقة الجرائم الإلكترونية وزيادة الضوابط على الحدود للسيطرة على نشاط الإرهابيين وإجهاض مخططاتهم.

يشار إلى أن الدكتورة غادة والي تشارك في أعمال مؤتمر (تحديات عودة المقاتلين الأجانب في التنظيمات الإرهابية)، والذي تنظمة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بمقرها في العاصمة النمساوية فيينا، وتستمر أعماله يومين بمشاركة توماس جرمينجر الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وسفراء وممثلين عن 57 دولة، هم أعضاء المنظمة الأوروبية، إضافة إلى 11 دولة من الشركاء في دول جنوب المتوسط، وألبانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للمنظمة.

هذا المحتوى من

غادة والي مكافحة الإرهاب مكافحة الجريمة تجارة المخدرات

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