انتظام التصويت في الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة

بعد سقوط أمطار خفيفة على القاهرة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

كتب- ميرا إبراهيم:

تصوير- محمود عبدالناصر:

انتظمت عملية التصويت باللجان الانتخابية بدائرة الجيزة، للتصويت في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، والتي تستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، لاختيار نائب بعد وفاة البرلماني محمد بدوي دسوقي.

ويتنافس في الدائرة رجل الأعمال محمد أبو العينين، مرشح حزب مستقبل وطن، والمهندس هشام بدوي نجل البرلماني الراحل محمد بدوي دسوقي، والأمير موسى أحمد على محمد، مرشح مستقل، ومجدى السيد السيد ياسين محمود مرشح مستقل.

وحرص ممثلي المرشحين الأربعة على التواجد داخل اللجان منذ الصباح الباكر.

وتجرى الانتخابات بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألف و396 ناخبا.​