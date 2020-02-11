محمية وادى الريان تستقبل 54 ألف زائر خلال عطلة نصف العام

كتب- محمد نصار:

استقبلت محمية وادى الريان بمحافظة الفيوم خلال عطلة نصف العام الدراسي عدد 52 الف زائرا من مراحل عمرية مختلفة، إضافة إلى عدد 2000 زائر أجنبي ليصل عدد زائري المحمية خلال تلك الفترة إلى 54 ألف زائر.

و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص الوزارة على توفير كافة سبل الأمان للزائرين بالتعاون مع محافظة الفيوم ومديرية أمن الفيوم لضمان الحماية للمواطنين والحفاظ علي الموارد الطبيعيه بالمحمية .

جديرا بالذكر أن محمية وادى الريان تتميز ببيئتها الصحراوية المتكاملة بما فيها من كثبان رملية وعيون طبيعية وحياة نباتية مختلفة وحيوانات برية متنوعة وحفريات بحرية هامة ومتنوعة كما تتضمن المحمية عددا من مناطق الجذب السياحي المتنوعة ومنها منطقة الشلالات والتس تعتبر من أهم مناطق الأنشطة السياحية والترفيهية بالمحمية كما أنها منطقة غنية بالأسماك والكائنات البحرية بالاضافة إلى منطقة عيون الريان و التى تقع في الجنوب الغربي من المحمية وتتكون من كثبان رملية كثيفة متحركة ويوجد بها أربعة عيون طبيعية كبريتية.