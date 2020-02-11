بعد تسجيل رقم الهاتف.. مصادر: إجراء جديد حال طلب استرجاع بطاقة التموين أو تلفها

كتب- محمد سامي:

كشف مصادر حكومية، أنه من المنتظر صدور قرار بإلغاء تعامل المواطنين مع الشباك الخاص بمركز نظم المعلومات والحواسب بمدينة السلام التابع لوزارة الإنتاج الحربي، حيث كان يتردد عليه مئات المواطنين للحصول على الخدمات التموينية مثل الرقم السري وغيرها.

وأضافت المصادر في تصريات لمصراوي، الثلاثاء، أنه بعد انتهاء المواطنين من تسجيل أرقام هواتفهم أو تغييرها عبر موقع دعم مصر، سيكون المواطن غير مطلوب منه الذهاب إلى مقر الإنتاج الحربي، وفي حالة فقدان البطاقة أو تلفها سيتقدم المواطن بطلب إلى مكتب التموين التابع له وسيتم تنفيذ طلبه خلال 15 يوما، ويتمكن من الحصول على الرقم السري عبر رسالة بعد استلام البطاقة وإرسال رقم 1 إلى 91237 أو إلى 9136 مكتوب فيها 1 بشرط الكتابة باللغة الإنجليزية وليس العربية.

وأشارت المصادر إلى أنه بالنسبة للبطاقات الجدد لسواء الفصل الاجتماعي أو الفئات الأولى بالرعاية أو ذوي الإحتياجات الخاصة سيقوم بتسجيل رقم هاتف صحيح أثناء تسجيل الطلب ومن خلاله سيقوم بالتعامل على البطاقة.

كانت مصادر حكومية، قد صرحت لمصراوي إن نحو 56 ملايين مواطن، ممن ظهرت لهم رسائل ضرورة تحديث رقم الهاتف على بطاقات التموين، سجلوا أرقامهم حتى مساء الخميس الماضي، من أصل 22 مليون بطاقة تموينية مسجل عليها ما يقرب من 64 مليون مواطن، يصرفون السلع التموينية و71 مليون مواطن يصرفون الخبز.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان سابق، أن موقع دعم مصر يواصل استقبال أصحاب البطاقات التموينية لتسجيل رقم التليفون المحمول الخاص بهم أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من الدعم أو تصحيح رقم المحمول حال تغيير الرقم الذي سبق تسجيله، وأن تسجيل رقم المحمول لَيْس له أي علاقة بإيقاف البطاقات أو عملية التنقية، وإنما الهدف من ذلك هو مصلحة أصحاب البطاقات، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل معهم أصحاب البطاقات في حال إبلاغهم بأي معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع.

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