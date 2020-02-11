انطلاق قافلة الأزهر الطبية الرابعة إلى تشاد

كتب - محمود مصطفى:

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، قافلة الأزهر الطبية والإغاثية إلى دولة تشاد، برئاسة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على القوافل، والتي من المقرر أن تُجري عملها في أحياء العاصمة أنجمينا، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وقال صديق، إن الوفد الذي سافر أول أمس عقد 4 اجتماعات تنسيقية مع مؤسسة القلب الكبير التي ترعاها السيدة الأولى بتشاد، هند ديبي، زوجة رئيس الجمهورية، للوقوف علي التجهيزات وللتنسيق لتيسير العمل، وتم الوقوف على المستلزمات الطبية الناقصة في مستشفيات تشاد وتم شحنها مع القافلة اليوم، لتيسير عمل أطباء القافلة.

وأشار إلى أن القافلة تتضمن 26 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر في 14 تخصصًا، وطاقم من الصيادلة والممرضين، لتوقيع الكشف الطبي المجاني، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة، فضلًا عن توزيع الدواء المناسب لكل حالة بالمجان، وتم شحن خمسة أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعمل القافلة.

وتعد هذه القافلة هي الرابعة التي يرسلها الأزهر إلى جمهورية تشاد، وتستهدف هذه القوافل المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا، حيث عملت القافلة الأولى في أحياء العاصمة أنجمينا، في حين توجهت القافلة الثانية لولاية "أبشي"، بينما توجهت القافلة الثالثة إلى ولاية "وادي فير" التي تضم ثلاثة أقاليم هي: بيلتين، ودار تاما، وكوبي.

وكان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وجه إدارة القوافل الطبية والإغاثية بتكثيف عملها في داخل مصر وخارجها، للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، انطلاقًا من الدَّور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر، والذي يعد مكملًا لدوره الدعوي والتعليمي.