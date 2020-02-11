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ننشر أول صور للعناصر الإرهابية بعد القضاء عليها بشمال سيناء

11:28 ص الثلاثاء 11 فبراير 2020
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كتب - محمد سامي

حصل مصراوي على صور العناصر الإرهابية التى تم القضاء عليها فى شمال سيناء، ضمن جهود القوات المسلحة للقضاء على العناصر الإرهابية هناك.

كان المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أعلن إحباط عناصر القوات المسلحة هجومًا إرهابيًا على أحد الارتكازات الأمنية في شمال سيناء، في الخامسة عصر الأحد الماضي.

وأضاف المتحدث، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه نتيجة ليقظة عناصر التأمين، تمكنت قوة الارتكاز الأمني من التصدي للعناصر الإرهابية، والاشتباك معها، والقضاء على 10 إرهابيين وتدمير عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران أصيب واستشهد ضابطان و5 درجات أخرى.

وجارٍ أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم في منطقة الحدث.

وأكدت القوات المسلحة والشرطة استمرار جهودهما في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

المتحدث العسكري العناصر الإرهابية شمال سيناء

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