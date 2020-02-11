"مستشرقون عشقوا القاهرة الإسلامية" أمسية بدار الأوبرا.. غدا

كتب – محمد عاطف:

تنظم دار الأوبرا المصرية، أمسية بعنوان "مستشرقون عشقوا القاهرة الإسلامية"، مساء غد الأربعاء، على المسرح الصغير، ضمن إعلان القاهرة عاصمة الثقافة العالم الاسلامي، خلال عام 2020 والذى تنطلق فعالياته خلال إبريل المقبل.

وتستضيف الأمسية، الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث، والدكتورة سهير زكي حواس أستاذة العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور حسين محمود أستاذ الأدب الإيطالي والتشكيلي، والدكتور فريد فاضل، ويديرها الدكتور جمال الشاعر.

تتناول الأمسية، تأثير الحضارة الإسلامية على الأجانب الذين عاشوا فى منطقة الشرق، وعكفوا على دراسة ملامحها الثقافية خلال الحقب الزمنية المتعددة، وأنتجوا أشكالا إبداعية متنوعة.