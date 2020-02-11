مدبولي يلتقى رئيس مجلس إدارة شركة ونترشال ديا الألمانية

كتب - محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، ماريو ميهرن، رئيس مجلس إدارة شركة ونترشال ديا الألمانية، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وسفير ألمانيا لالقاهرة.

و أشار رئيس مجلس إدارة ونترشال ديا، إلى الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها أمس بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الحكومية "إيجاس" وشركة ونترشال ديا الألمانية، للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل، باستثمارات حدها الأدنى ٤٣ مليون دولار، ومِنَح توقيع بحوالي ١١ مليون دولار لحفر ٨ آبار.

وأكد ميهرن أن مصر تعتبر من أهم شركاء شركة ونترشال ديا حول العالم، مشيداً في هذا الصدد بالجهود التي تقوم بها وزارة البترول والثروة المعدنية لتسهيل عمل الشركة.

ومن جانبه، أوضح وزير البترول أن ونترشال تشارك في معرض مصر الدولي للبترول هذا العام بوفد رفيع المستوى، مشيراً إلى أن هذا المعرض، الذى تستضيفه مصر للعام الرابع على التوالي، أصبح يستقطب كبريات الشركات العالمية.

وأشاد وزير البترول بالتعاون المتنامي مع ونترشال ديا، وما قامت به الشركة للالتزام بالمعايير البيئية فى مشروعاتها فى مصر.

وقدم رئيس الوزراء، التهنئة لشركة ونترشال على توقيع العقد الجديد، مؤكداً دعم الحكومة المصرية للاستثمارات الألمانية المتنامية في مصر، والتي تأتي انعكاساً للعلاقات المتطورة بين مصر وألمانيا، والعلاقات المتميزة والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين.