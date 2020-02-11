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بعد موجة البرد.. 4 نصائح تتجنب بها أخطار الدفايات

05:12 ص الثلاثاء 11 فبراير 2020
بعد موجة البرد.. 4 نصائح تتجنب بها أخطار الدفايات

الدفايات

كتب- محمد صلاح:

قدم جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تنويهات ونصائح جديدة، عقب موجة الطقس البارد التي تضرب البلاد الفترة الحالية، وفي ظل اعتماد عدد كبير من المواطنين على الدفايات الكهربائية.

ويستعرض "مصراوي" أهم نصائح مرفق الكهرباء، والخطوات التي يجب اتباعها عند استخدام الدفايات، لضمان تدفئة آمنة..

1- مدفأة الكيروسين:

تزويدها بفلتر يمنع خروج رائحة "الكيروسين" والتأكد من تأمين الدفاية، لضمان انطفاء الشعلة مباشرة في حالة سقوطها.

2- المدفأة الكهربائية:

تأكد من وجود أداة الفصل التلقائي للكهرباء عند سقوطها على جانب التهوية.

3- مدفأة الزيت:

يجب وضعها في مكان مستقر حتى لا تتعرض للسقوط.

4- التدفئة بالحطب والفحم:

لا ينصح بالتدفئة المعتمدة على حرق الفحم أو الأخشاب، لكن من الأفضل في حالة الضرورة، إشعالها خارج المنزل تمامًا، وتجنب إغلاق الأبواب والنوافذ.​

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